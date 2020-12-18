США одобрили использование вакцины Moderna

В Соединенных Штатах разрешили использовать вакцину от коронавируса компании Moderna.

Об этом сообщил президент Дональд Трамп.

"Вакцина Moderna одобрена. Ее поставка начнется немедленно", - написал он в Twitter .

Moderna vaccine overwhelmingly approved. Distribution to start immediately. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2020

Ранее Консультативный совет Управления по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердил высокую эффективность коронавирусной вакцины компании Moderna. После этого специальный комитет FDA должен был рекомендовать использование вакцины, а сам регулятор - одобрить ее.

14 декабря в США начали массовую вакцинацию от коронавируса. Первую дозу препарата получила медицинская сестра в Нью-Йорке. Ее прививали вакциной компаний Pfizer и BioNTech.

Первые партии вакцины от COVID-19 американской фармацевтической компании Pfizer покинули завод в Мичигане в составе колонны грузовиков рано утром 12 декабря. Их отправили в 636 заранее определенных мест по всей стране. Вакцина от этих компаний требует транспортировки при температуре не выше -70 градусов по Цельсию.

Соединенные Штаты планируют провести иммунизацию 100 миллионов человек, или около 30% своего населения, до конца марта. Сегодня наблюдается рост заболеваемости в США , ежедневно болезнь уносит жизни более чем 2400 американцев.

Moderna оценила стоимость одной дозы вакцины от коронавируса, эффективность которой на третьей стадии испытания составила 94,5%, в сумму от 25 до 37 долларов. Для стабильности вакцины достаточно температуры в 2-8 градусов Цельсия, а для хранения до 6 месяцев нужна температура в -20.