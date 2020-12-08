Космическая обсерватория «Чандра» возобновила полноценную работу

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщает о том, что рентгеновский телескоп «Чандра» (Chandra X-ray Observatory) вернулся к нормальной работе после возникшего сбоя.

Названная космическая обсерватория, напомним, была запущена ещё в 1999 году. Аппарат предназначен для исследования космоса в рентгеновском диапазоне. Изначально срок службы телескопа оценивался в пять лет, но он продолжает функционировать и по сей день, передавая на Землю ценную научную информацию.

К сожалению, возраст даёт о себе знать, и в работе бортовых систем возникают сбои. Так, в августе текущего года специалисты зафиксировали аномалию одного из основных инструментов телескопа — камеры высокого разрешения HRC (High Resolution Camera). Проблема затронула электронные цепи данной системы, из-за чего пришлось переключиться на резервную аппаратную часть.

С конца сентября и до начала ноября специалисты проводили всесторонние тесты, целью которых являлся сбор показателей о работоспособности HRC. Всё это время другой прибор на борту телескопа, спектрометр ACIS (Advanced CCD Imaging Spectrometer), продолжал собирать данные.

И вот теперь говорится, что камера HRC вновь введена в строй. Таким образом, учёные снова могут использовать в полную силу возможности орбитальной обсерватории.



