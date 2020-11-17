Доказана клиническая эффективность экзоскелетов при параличе

Доказана клиническая эффективность экзоскелетов при параличе

Несмотря на то, что экзоскелеты могут сильно облегчить жизнь людям с инвалидностью, во многих странах этот метод не включен в перечень технических средств реабилитации. Результаты этого исследования могут это изменить

В рамках новой работы ученые хотели установить руководящие принципы для клинических программ ходьбы с помощью экзоскелета для людей с травмой спинного мозга. Их цель состояла в том, чтобы определить количество тренировок с экзоскелетом, необходимых людям с различным дефицитом подвижности, чтобы получить адекватные навыки ходьбы и достичь определенных показателей скорости.

В работе приняли участие 50 участников с тетраплегией (паралич большей части тела, включая верхние и нижние конечности) и параплегией (паралич обеих верхних или обеих нижних конечностей). Каждый участник прошел курс реабилитации равный 36 сеансам. После 12, 24 и 36 сеансов прогресс измерялся тремя разными тестами. В ходе первого необходимо было пройти 10 метров, во время второго нужно быть ходить в течение 6 минут, а третий назывался «Timed Up and Go», когда человеку необходимо было встать со стула, пройти определенное расстояние, развернуться и вновь сесть.

По словам авторов работы большинство участников достигли целевых показателей с помощью экзоскелета. После 12 сеансов 62% справились с первым тестом, 70% со вторым и 72% успешно выполнили третье задание. После 36 сеансов результаты заметно улучшились! 80% достигли целей при выполнении первого задания, 82% при выполнении второго и 84% во время третьего.

«Участники показали улучшение независимо от уровня травмы, веса или времени, которое они провели в инвалидном кресле. Это указывает на то, что экзоскелеты могут быть использованы для улучшения мобильности широкого спектра людей с неврологическим дефицитом, вызванным травмой спинного мозга», — резюмируют авторы. Они надеются, что их работа укажет на эффективность такого метода и многие государства и клиники включат этот способ в свои программы реабилитации и повышения мобильности инвалидов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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