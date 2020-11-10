"Умные" часы и фитнес-браслеты заменят искусственной "кожей"

Носимая электроника стараниями учёных может стать в прямом смысле носимой, если делать её на основе искусственной «кожи».

Учёные из Университета Колорадо в американском Боулдере представили прототип нового носимого электронного устройства, которое представляет собой эластичную и полностью перерабатываемую печатную плату, вдохновлённую человеческой кожей и приклеивающуюся к ней.

Как сообщает сайт вуза, технология позволяет создать любое по форме и размеру устройство, которое будет способно отслеживать множество параметров — температуру тела, количество пройденных шагов и другие параметры.

Для создания устройства используется трафаретая печать, которая формирует проволочную сеть из жидкого металла. Затем её помещают между двумя тонкими плёнками, сделанными из очень гибкого и самовосстанавливающегося материала полиимина, а в итоге получается электроника немногим толще пластыря. К коже она крепится с помощью тепла человеческого тела и устройство может растягиваться на 60% в любом направлении, не нарушая работу электроники внутри.

Один из руководителей проекта Цзянлян Сяо подчеркнул, что подобное устройство можно носить на руке на манер «умных» часов или на шее наподобие ожерелья. При этом, если гаджет порвётся, то достаточно порванные участки сжать и удерживать несколько минут — в течение 13 минут материал «срастётся», восстановив работоспособность электроники.

В описании технологии, которое опубликовано в научном журнале Science Advances, отдельно отмечено, что полиимин достаточно погрузить в рециркулирующий раствор — он разделит устройство на молекулы и электронику, причём эти составляющие можно будет использовать при создании новой электроники.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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