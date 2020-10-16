Эффективность памяти зависит от концентрации внимания

Способность контролировать внимание играет важнейшую роль в функционировании рабочей памяти

Учёные из Уральского федерального университета и Тюбингенского университета (Германия) исследовали, как влияет способность сохранять информацию в краткосрочной памяти на концентрацию внимания. При помощи электроэнцефалографии они изучили корковые колебательные корреляты тэта-активности и центральной бета-активности головного мозга у 156 человек, чтобы по отдельности оценить вклад процессов хранения и концентрации в индивидуальные различия рабочей памяти.

Участникам исследования предложили задачи уровня сложности выше среднего. Одни задачи требовали только хранения информации, другие — хранения и ментальных операций. Большинство задач решаемых рабочей памятью в реальной жизни требует как раз и хранения информации и умения с ней оперировать.

Исследователи установили, что на функционирование рабочей памяти влияют не только внешние отвлекающие факторы, но и взаимные помехи между элементами: количество элементов, хранящихся в рабочей памяти, а также наличие нескольких одновременно решаемых задач.

Учёные предполагают, что способность контролировать внимание играет более важную роль в индивидуальных различиях рабочей памяти, чем ёмкость краткосрочного хранилища. Рабочая память отвечает за сохранение информации и управление ей в краткосрочной перспективе.



