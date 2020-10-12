Носимые датчики распечатали на коже без нагрева

Носимые датчики распечатали на коже без нагрева

Носимые датчики становятся все ближе. Теперь ученым удалось напечатать их прямо на коже. Эти устройства могут измерять пульс, температуру, влажность и уровень кислорода в крови.

Ранее ученые создали гибкие печатные платы, которы можно использовать в носимых датчиках. Однако печать такими материалами непосредственно на коже была невозможна, так как металлические элементы в датчике необходимо было соединить между собой, что требовало нагрева до 300 °C. Очевидно, что кожа человека не выдержит такой температуры.

Чтобы обойти это ограничение, ученые решили добавить к носимому датчику слой из поливинилового спирта (ПВС) и карбоната кальция. О результатах своего исследования ученые сообщили в статье журнала ACS Applied Materials & Interfaces. Слой, который создали исследователи, уменьшает шероховатость поверхности и позволяет наносить на нее ультратонкие металлические узоры, которые могут сгибаться и складываться, сохраняя при этом высокую проводимость.

При печати датчика по такой технологии ученым требуется нагреть материал всего до 40 °C — это не так много и практически незаметно для нашей кожи. Однако в качестве растворителя в новых чернилах использовалась вода, поэтому исследователям необходимо было использовать фен для охлаждения поверхности и более быстрого удаления воды с нее.

Полученные носимые устройства смогли в опытах точно измерять температуру, влажность, уровень кислорода в крови и ритм сердца в непрерывном режиме. Исследователи также попробовали связать датчики на теле в беспроводную сеть, чтобы измерять сразу несколько показателей и соотносить их между собой в реальном времени.

«Свести» такой напечатанный датчик, согласно ученым, можно под горячим душем. Обычная теплая вода не смывает его, но нагрев выше 40 °C полностью удалит устройство с вашего тела. По словам авторов, новые датчики могут использоваться, в том числе, для мониторинга симптомов различных заболеваний, обычная дифференциальная диагностика которых очень сложна.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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