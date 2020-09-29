Светолюбивые водоросли обошлись без света

Ученые долгое время считали, что фитопланктон во время полярной ночи впадает в спячку. То есть каждую зиму, когда Залив Баффина в Северном Ледовитом океане, расположенный между Гренландией и Канадой, замерзает и на землю не попадает ни одного луча Солнца, фитопланктон оказывается под толстым слоем льда и вынужден впадать в спячку, чтобы выжить. Весной же водоросли снова начинают цвести, поддерживая экосистему и давая, в итоге, пищу белухам и нарвалам.

Новое же исследование ставит под сомнение это предположение. Оказалось, что фитопланктон подо льдами залива начинает размножаться уже в феврале, когда солнце практически не поднимается над горизонтом Арктики.

Океанолог Ахим Рандельхофф из Университета Лаваль в Квебеке и его коллеги спустили в залив автономные буи, которые измеряли фотосинтетическую активность и концентрацию водорослей под водой. В феврале, когда свет был едва различим под слоем льда толщиной примерно 1,5 метра, арктический фитопланктон начал расти и размножаться. Ученые предполагают, что весеннее цветение — это кульминация продолжительного периода роста, который начинается зимой, а не просто всплеск активности, как считалось ранее.

«Арктический фитопланктон использует каждый фотон», — говорит Рандельхофф, который был крайне удивлен, что водоросли могут расти при столь скудном освещении. По мере того, как шли месяцы, а солнце поднималось выше над горизонтом, исследователи обнаружили, что рост водорослей ускорился, достигнув пика в апреле и мае. При этом микроорганизмы все еще оставались подо льдом.

Остается загадкой, как эти фотосинтезирующие водоросли могут обходиться таким небольшим количеством света. «Это исследование вызывает больше вопросов, чем дает ответов», — разводит руками Рандельхофф.



