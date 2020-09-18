Построен макет спускаемого лунного модуля

Построен макет спускаемого лунного модуля

Dynetics построила полномасштабный прототип своего лунного посадочного модуля, который, как надеется компания, высадит астронавтов NASA на Луну в 2024 году.

Прототип состоит из модуля экипажа, развертываемых солнечных батарей и топливных баков. Многоразовый аппарат — часть программы NASA по исследованию Луны, получившей название Artemis. В ходе нее на спутник Земли будет доставлена первая женщина. Спускаемый модуль не только высадит двух астронавтов возле южного полюса Луны в 2024 году, но и обеспечит постоянное присутствие человека на естественном спутнике Земли и на его орбите к 2028 году.

По словам представителей Dynetics, посадочный модуль, рассчитанный на четырех космонавтов, имеет размеры, сопоставимые с габаритами посадочного модуля Apollo. К Луне он будет запущен на ракете United Launch Alliance Vulcan Centaur. Фактически, для каждой миссии потребуются три запуска — по одному для подъема посадочного модуля и двух его внешних топливных баков, заявили представители Dynetics.

В апреле этого года NASA объявило, что заключило контракты с тремя частными компаниями (Dynetics, SpaceX и The National Team) на разработку концепта посадочного модуля. Общая сумма контрактов составила 967 миллионов долларов.

В начале 2021 года агентство выберет одну или несколько концепций посадочного модуля для дальнейшей разработки и тестирования.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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