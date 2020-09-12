Япония отправит к Марсу 8K-камеру, но ее придется вернуть

Япония отправит к Марсу 8K-камеру, но ее придется вернуть

Японские организации разрабатывают камеру Super Hi-Vision, которая делает снимки в разрешении 4K и 8K. Новое устройство установят на космический корабль JAXA Martian Moons eXploration (MMX). Его запуск состоится в 2024 год, а цель — узнать подробнее о происхождении двух марсианских спутников, Фобоса и Деймоса.

Японское правительство одобрило миссию в феврале этого года. Если она пройдет успешно, то MMX станет первым кораблем, который дойдет до Марса и вернется обратно на Землю. По пути корабль также «заглянет» на Луну и соберет образцы грунта на глубине не менее двух сантиметров от поверхности спутника.

Пока корабль будет находится в космосе, изображения с камеры на Землю придут лишь частично. Размер файлов в разрешении 8K слишком высок для передачи, поэтому полные снимки мы увидим только когда MMX вернется обратно. Изображения сохранятся на записывающем устройстве в спускаемом аппарате. По планам, космический корабль потратит на исследование три года.

Сегодня видео в разрешении 4K транслируется с Международной космической станции (МКС). Камеры, делающие снимки высокой четкости, использовались во время исследования астероида Рюгу космической станцией «Хаябуса-2». Цель — не только получение невероятно красивых снимков космоса, но и его детальное изучение.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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