ИИ расскажет о заболеваниях сердца

ИИ расскажет о заболеваниях сердца

Новый метод позволит делать скрининг не только в амбулаторных условиях, но даже при помощи обычного смартфона, на основе селфи. Алгоритм, как говорят авторы разработки, сможет проводить исследования не только отдельных людей, но и целых популяций.

Программное обеспечение основано на том принципе, что некоторые особенности лица могут быть связаны с более высоким риском сердечных заболеваний. Среди этих характеристик — истончение и поседение волос, определенные морщины и складки мочки уха, следы ксантелазмы и роговичные дуги, которые могут появляться на внешней части роговицы в виде кольца.

При испытаниях нового алгоритма были использованы данные 5796 человек из восьми китайских больниц. Исследователи сделали четыре фотографии каждого из них. Одна в фас, две в профиль и одна макушки. Помимо этого, добровольцы заполнили анкету, где были вопросы о их стиле жизни и клинической истории. Вместе с тем, ученые говорят, что алгоритм все еще требует доработки и проверки на других этнических группах.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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