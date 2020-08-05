Доказано, что витамин D никак не влияет на депрессию

Витамин D часто называют «солнечным витамином», поскольку он образуется при воздействии на кожу солнечного ультрафиолета. В темные, зимние месяцы у людей развивается легкая форма естественного дефицита этого витамина. Связав это обстоятельство с тем, что человек чаще склонен испытывать депрессию в тот же самый период, некоторые ученые предположили, что два этих фактора связаны.

Если раньше изучение этой связи ограничивалось лишь небольшими исследованиями отдельно взятых пациентов, то на этот раз ученые решили разобраться в проблеме кардинально. В группу исследования вошли 18 353 человека, средний возраст которых составлял 67 лет. Такая крупная выборка позволяет исключить фактор случайности и сделать исследование куда более основательным.

Ученые изучали пациентов на протяжении пяти лет. Для этого их разделили на активную группу, которая ежедневно принимала дозу витамина D3, и пассивную группу, которой выдавали плацебо. К концу эксперимента выяснилось, что никакой статистической разницы между двумя группами нет.

Медики отмечают, что на этом исследование еще не закончено. Несмотря на очевидные результаты, в будущем они планируют провести еще одну работу, где в качестве объекта выступят люди, страдающие и от депрессии, и от серьезного дефицита витамина D. Хоть он и не в состоянии предотвратить развитие депрессии, этот витамин все еще незаменим для человека: он необходим для здоровья костей и правильного обмена веществ. Быть может, избавление пациента от дефицита такого важного ресурса в самом деле поможет улучшить его психологическое состояние — но об этом мы узнаем еще нескоро.



