ИИ будет различать птиц для ученых

ИИ будет различать птиц для ученых

Идентификация отдельных особей является одним из ключевых элементов изучения животных, особенно находящихся в дикой природе. До сих пор для этого применяется традиционный метод маркировки различными метками, хотя в качестве самих меток сейчас уже часто используют, например, RFID-чипы. Однако сбор данных при такой методике в любом случае остается весьма трудозатратным и отнимает много времени. Поэтому группа ученых из Франции, Португалии и Германии под руководством Андре Ферейры из Университета Монпелье решила облегчить жизнь себе и коллегам, использовав последние достижения компьютерных технологий.

Для начала они разработали технологию получения фотографий отдельных птиц с различных ракурсов. Для этого была использована кормушка, оснащенная RFID-антенной, компьютер Raspberry Pi и Pi-камеры. Причем процесс, включая отбор полученных изображений, был практически полностью автоматизирован. Затем с помощью этих фотографий, каждая из которых имела метку, идентифицирующую конкретную птицу, была обучена нейронная сеть. В результате ИИ научился различить птиц по рисунку на их оперение — то есть делать то, что человек сделать не может. Причем он смог идентифицировать даже новых птиц, изображения которых не были использованы во время обучения, хотя и с более низкой точностью.

Новый метод был успешно опробован на популяциях трех видов птиц — общественных ткачах, больших синицах и зебровых амадинах. Разработчики уверены, что он не только упрощает идентификацию птиц, но также демонстрирует широкие перспективы использования ИИ в исследованиях, и в этой связи надеются, что их работа мотивирует биологов, изучающих другие виды, на эксперименты с нейронными сетями.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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