Оптоволокно предложили делать из водорослей

Специалисты бразильского Университета Кампинас (УНИКАМП) предложили вариант создания оптоволоконного кабеля из природных водорослей, которые превращаются в желатин (агар-агар), из которого затем и создаётся оптоволокно с необходимыми характеристиками.

«Наше оптическое волокно представляет собой агаровый цилиндр с внешним диаметром 2,5 мм и расположенными внутри вокруг твердой сердцевины 6-ю цилиндрическими отверстиями диаметром 0,5 мм. Рассеиванию света препятствует разницы между показателями его преломления в геле и воздухе», — отметил профессор Школы машиностроения УНИКАМП Эрик Фудзивара, руководивший проектом.

По словам авторов работы, информация о которой опубликована на портале Phys.org, параметры оптоволокна можно менять, варьируя состав природного желатина, а также форму и размер отверстий в процессе заливки формы для создания волокна.

Разработка претерпевает структурные изменения в ответ на изменения температуры, влажности и pH, что делает волокно пригодным для оптического зондирования, а кроме того новое оптоволокно можно использовать для визуализации структуры тела, локализованной доставки света в фототерапии или оптогенетике и локализованной доставки лекарств, поскольку материал является биосовместимым и биоразлагаемым. Другим вариантом применения оптоволокна из водорослей его разработчики видят использование в качестве оптического датчика и ростовой среды для микроорганизмов или для обнаружения микроорганизмов в конкретных органах, поскольку после выполнения своей задачи оптическое волокно будет «переварено» организмом.



