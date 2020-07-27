Камера тоньше человеческого волоса сканирует сосуды изнутри

Для создания этого миниатюрного эндоскопа команда использовала тонкое оптоволокно диаметром менее полумиллиметра (включая защитную оболочку). Исследователи прибегли к технологии 3D-микропечати, чтобы напечатать в волокно крошечную линзу с боковым диаметром менее 0,13 мм — настолько малую, что ее нельзя увидеть невооруженным глазом.

Получившуюся конструкцию подключили к сканеру оптической когерентной томографии (ОКТ) в качестве гибкого зонда. OКT — это технология 3D-чувствительного сканирования, обычно используемая для картирования сетчатки в оптометрии и офтальмологии. Она использует ближний инфракрасный свет для проникновения в ткани, измеряя волновые помехи между опорным и зондирующим лучами и создавая трехмерные изображения живой ткани. Такие томографы позволяют заглянуть внутрь тела, не прибегая к скальпелю.

Камера тоньше человеческого волоса сканирует сосуды изнутри

University of Adelaide

В результате команда создала ОКТ-сканер, достаточно маленький, чтобы спокойно перемещаться по кровеносным сосудам. Этот ультратонкий зонд можно вращать и медленно перемещать в нужной траектории, чтобы получить трехмерную карту сосудов и тканей на глубине примерно на полмиллиметра ниже поверхности кожи. В первую очередь, с его помощью можно с беспрецедентной точностью выявлять холистериновые бляшки, которые накапливаются на стенках сосудов и могут спровоцировать целый ряд патологий разной степени тяжести, включая тромбоз.

Исследователи уже успешно протестировали свое изобретение на мышах, получив подробное и качественное изображение сосудистой системы. Благодаря линзе камера может осуществлять пятикратный зум, так что в будущем с ее помощью можно будет проникнуть даже в самые труднодоступные области организма человека — например, в улитку уха или в узлы нервной системы.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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