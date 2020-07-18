Кофе предложили варить ультразвуком

Кофе предложили варить ультразвуком

Вообще-то исследователи из Университета Нового Южного Уэльса пытались выяснить, способен ли ультразвук повысить уровень содержания в кофе антиоксидантов. Есть предположения, что эти вещества нейтрализуют окисляющее действие свободных радикалов в организме и таким образом способны замедлить старение и предотвратить возникновение некоторых болезней.

Однако результат эксперимента оказался обратным ожидаемому — антиоксидантов в кофе, приготовленном с помощью ультразвука, стало меньше, хотя и ненамного. По словам руководителя научной группы доктора Франциско Трухильо, это могло произойти из-за того, что в результате процесса ультразвуковой кавитации в напитке появились свободные радикалы. Из-за взаимодействия с ними уровень антиоксидантов снизился, хотя сначала, вполне вероятно, их было больше, чем при традиционном способ варки.

Но несмотря на эту неудачу, у нового способа приготовления обнаружились другие преимущества. Ультразвук повысил содержание в напитке кофеина, а также триглицеридов, которые обеспечивают значительную часть аромата кофейного аромата. То есть кофе стал заметно более ароматным

Из-за высокого содержания триглицеридов внешний вид «ультразвукового» кофе отличался от обычного. В традиционном эспрессо эти компоненты концентрируются в пенке, называемой «крема». Ультразвук смешал триглицериды с напитком, превратив его в похожую на молоко эмульсию цвета карамели. Высокое содержание триглицеридов изменило также вкус и структуру напитка, но, как уверяют ученые, они стали только лучше.

Авторы исследования не исключают, что открытый ими способ приготовления кофе может получить в будущем широкое распространение — именно из-за особого вкуса и аромата «ультразвукового» напитка.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Выяснилось, как будет происходить бета-тест спутникового интернета SpaceX StarlinkВыяснилось, как будет происходить бета-тест спутникового интернета SpaceX Starlink
Крошечный робот научился проползать сквозь кишечник: видеоКрошечный робот научился проползать сквозь кишечник: видео
Кина не будет: авария новейшей китайской ракеты-носителя похоронила развлекательный спутник BilibiliКина не будет: авария новейшей китайской ракеты-носителя похоронила развлекательный спутник Bilibili
Обнаружена коммуникация нервной системы и кишечных бактерийОбнаружена коммуникация нервной системы и кишечных бактерий
Искусство киригами поможет создать роботов нового поколенияИскусство киригами поможет создать роботов нового поколения
Блок рекламы


Похожие новости
Создан робот на кофейном ходуСоздан робот на кофейном ходу
Ученые предложили новые варианты таблицы Менделеева — они странныеУченые предложили новые варианты таблицы Менделеева — они странные
Врачи предложили пациентам секвенирование ДНК «в рамках профилактической помощи»Врачи предложили пациентам секвенирование ДНК «в рамках профилактической помощи»
Ученые предложили остудить Землю распылением в воздухе солиУченые предложили остудить Землю распылением в воздухе соли
Кофе влияет на размер груди у женщинКофе влияет на размер груди у женщин
Канадские ученые предложили использовать снег вместо кондиционеровКанадские ученые предложили использовать снег вместо кондиционеров
В 2080 году на Земле моет не стать кофеВ 2080 году на Земле моет не стать кофе
Ученые предложили учителям контролировать подопечных с помощью дыхания и расслебленияУченые предложили учителям контролировать подопечных с помощью дыхания и расслебления
Американцы предложили убрать из космоса Меркурий и создать черную дыру для мусораАмериканцы предложили убрать из космоса Меркурий и создать черную дыру для мусора
Проблему утилизации пластикового мусора ученые предложили решить с помощью 3D-ручки (ФОТО)Проблему утилизации пластикового мусора ученые предложили решить с помощью 3D-ручки (ФОТО)
Последние новости
Подгружаем последние новости