Кофе предложили варить ультразвуком

Вообще-то исследователи из Университета Нового Южного Уэльса пытались выяснить, способен ли ультразвук повысить уровень содержания в кофе антиоксидантов. Есть предположения, что эти вещества нейтрализуют окисляющее действие свободных радикалов в организме и таким образом способны замедлить старение и предотвратить возникновение некоторых болезней.

Однако результат эксперимента оказался обратным ожидаемому — антиоксидантов в кофе, приготовленном с помощью ультразвука, стало меньше, хотя и ненамного. По словам руководителя научной группы доктора Франциско Трухильо, это могло произойти из-за того, что в результате процесса ультразвуковой кавитации в напитке появились свободные радикалы. Из-за взаимодействия с ними уровень антиоксидантов снизился, хотя сначала, вполне вероятно, их было больше, чем при традиционном способ варки.

Но несмотря на эту неудачу, у нового способа приготовления обнаружились другие преимущества. Ультразвук повысил содержание в напитке кофеина, а также триглицеридов, которые обеспечивают значительную часть аромата кофейного аромата. То есть кофе стал заметно более ароматным

Из-за высокого содержания триглицеридов внешний вид «ультразвукового» кофе отличался от обычного. В традиционном эспрессо эти компоненты концентрируются в пенке, называемой «крема». Ультразвук смешал триглицериды с напитком, превратив его в похожую на молоко эмульсию цвета карамели. Высокое содержание триглицеридов изменило также вкус и структуру напитка, но, как уверяют ученые, они стали только лучше.

Авторы исследования не исключают, что открытый ими способ приготовления кофе может получить в будущем широкое распространение — именно из-за особого вкуса и аромата «ультразвукового» напитка.



