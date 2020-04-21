В Великобритании начинается испытание потенциальной вакцины от коронавируса на людях

Прививка может быть готова к сентябрю.

В Великобритании начинается испытание потенциальной вакцины от коронавируса на людях
Фото: media.rd.com

В Великобритании, в Оскфордском университете, с 23 апреля начинаются испытания потенциальной вакцины от коронавируса на людях. Об этом сообщил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, пишет Independent.

Он сообщил, что Оксфордской команде предоставили 20 миллионов фунтов стерлингов (около $24 млн) для финансирования их клинических испытаний, а еще 22,5 миллиона фунтов стерлингов пойдут на исследователей из Имперского колледжа в Лондоне.

Профессор оксфордской вакцинологии Сара Гилберт заявила, что разрабатываемая ее командой прививка может быть готова к применению уже в сентябре.

"Команда ускорила этот процесс испытаний, работая с регулятором MHRA (Агентство по регулированию лекарственных средств и здравоохранения), они были блестящими. В результате я могу объявить, что вакцина из оксфордского проекта будет испытаваться на людях с этого четверга", - уточнил глава Минздрава Великобритании.

Напомним, что в апреле в Великобритании запустили в массовое производство потенциальную вакцину против коронавируса COVID-19, которая еще не прошла клинические испытания. Она уже запущена в производство на семи предприятиях в Великобритании, континентальной Европе, Индии и Китае. До сентября, когда планируерся завершение испытаний, собираются произвести около миллиона доз.



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