Аллергия на коровье молоко у младенцев признана выдумкой родителей

Команда ученых обнаружила, что около 1% детей имеют аллергию на коровье молоко, но до 14% семей считают, что их ребенок страдает этим заболеванием. Исследователи проанализировали девять официальных рекомендаций по определению аллергии на коровье молоко, опубликованных в период с 2012 по 2019 год. Они были получены от ряда медицинских организаций в разных странах. Команда обнаружила, что многие называют признаками аллергии на коровье молоко такие симптомы, как чрезмерный плач, отрыжка молока и жидкий стул, однако авторы утверждают, что такое поведение может быть и у нормальных, здоровых детей.

Группа обнаружила, что в недавнем исследовании, проводившемся на более чем 12 000 младенцев в девяти странах, менее 1% младенцев страдали аллергией на коровье молоко. Однако в некоторых исследованиях до 14% семей считают, что их ребенок все-таки имеет аллергию на коровье молоко.

В дополнение к этому, анализ показывает, что назначение специальных формул для детей с аллергией на коровье молоко значительно выросло в период с 2000 по 2018 год в таких странах, как Австралия и Англия, без каких-либо доказательств.

Команда также заметила, что семь из девяти рекомендаций говорили кормящим женщинам, исключить все молочные продукты из своего рациона, если у их ребенка есть подозрение на аллергию на коровье молоко. Однако анализ состава грудного молока показывает, что менее одной миллионной белка из молока коровы, в итоге может попасть в грудное. И даже это слишком мало, чтобы вызвать реакцию у большинства аллергических детей.

Доктор Роберт Бойл, ведущий автор исследования объяснил: «Многие младенцы, у которых якобы есть аллергия, не имеют такого состояния. Неправильный диагноз аллергии на молоко может привести к тому, что будет пропущена другая болезнь или к тому, что кормящие матери будут без необходимости соблюдать диеты или вовсе прекратят грудное вскармливание».

Группа также установила, что три рекомендации были составлены при поддержке производителей формул или консультантами по маркетингу. Поэтому, здесь имеет место быть получение финансирования от компании, которая может получить прибыль от рекомендаций, включенных в руководство.

Доктор Бойл пояснил: «Производители формул могут получить выгоду от повышения спроса на диагностику аллергии. Так они смогут воздействовать на практикующих врачей и родителей, чтобы они использовали специализированную формулу вместо более дешевой формулы, потенциально подрывая доверие женщин к грудному вскармливанию». Он добавил: «Мы должны не только критически оценить наши нынешние руководящие принципы, но и обеспечить каждому семейству наилучший уход, избегая чрезмерной диагностики аллергии на коровье молоко».



