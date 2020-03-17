Украинская образовательная платформа запускает онлайн-курс по коронавирусу

Украинская образовательная платформа Prometheus запускает онлайн-курс по коронавирусу. Цель курса – развенчать распространенные мифы и предоставить достоверную информацию о новой коронавирусной инфекции COVID-19. Курс будет доступен для всех желающих уже завтра, 18 марта.

Об этом KV стало известно из сообщения Prometheus в Facebook.

“Prometheus и медицинская платформа INgenius предлагают вашему вниманию совместный курс , который развенчивает распространенные мифы и предоставляет достоверную информацию о новой коронавирусной инфекции COVID-19. В этом курсе кратко и доступно изложены важнейшие факты, собранные авторитетными учеными и международными организациями здравоохранения”, – говорится в сообщении.

Из курса можно узнать:

- Что сейчас известно о вирусе – сколько он живет в воздухе и на поверхности предметов, какова вероятность заразиться от больного человека, что делать, чтобы обезопасить себя и близких.

- Насколько опасна коронавирусная инфекция? Влияние возраста, пола, хронических заболеваний на тяжесть течения болезни.

- Основные симптомы – когда оставаться дома, а когда идти к врачу.

- Осложнения – от чего умирают больные и как это лечат.

- Чем НЕ лечить коронавирус.

- Кому не нужна маска, а кому она поможет.

- Передается ли вирус от домашних животных, укусов насекомых и посылок из регионов заражения.

- Основные протоколы действий в случае пребывания с больным коронавирусом.

- И многое другое.

Лектор курса – Федор Лапий. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика. Член экспертной группы МЗ Украины “Инфекционные болезни. Детские инфекционные болезни. Паразитология”. Председатель правления “Родители за вакцинацию”.

На платформе Prometheus курс будет доступен с 18 марта. Видеоматериалы курса также будут опубликованы на YouTube-канале INgenius с 23 марта.

Как сообщала KV , недавно президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в Украине ситуация с заболеваемостью коронавирусом удовлетворительная, но не исключил введения в стране чрезвычайного положения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Также Зеленский сообщил о создании специального фонда с участием представителей крупного украинского бизнеса для поддержки медицинской сферы в условиях карантина. Кроме того, глава государства призвал украинцев максимально ограничить посещение общественных мест. Пенсионеры, которые получают меньше пяти тысяч гривен, получат от государства дополнительную финансовую поддержку. Также разрабатывается программа помощи одиноким пожилым людям по доставке продуктов питания и товаров первой необходимости.

Фото: соцсети