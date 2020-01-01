Солдаты получат роботизированных помощников

Победителем конкурса, объявленного армией США , стала компания General Dynamics Land Systems, которая предложила роботизированное устройство Small Multipurpose Equipment Transport (SMET) для перевозки экипировки и снаряжения военнослужащих.

С 2017 года сразу несколько компаний — Applied Research Associates/Polaris Defense с проектом на базе багги Polaris MRZR, Howe & Howe с проектом RS2-H1 и HDT Expeditionary Systems с проектом Global Hunter Wheeled Offload Logistics Follower (WOLF) — претендовали на получение армейского контракта. По итогам испытаний тендер достался General Dynamics с проектом 4×4 Multi-Utility Tactical Transport (MUTT).

Разработчики предлагали колёсные и гусеничные транспортёры, но победил в итоге полноприводный 8-колёсный робот, способный перевозить на себе до 454 кг полезной нагрузки и работать без перерыва до 72 часов, преодолевая за это время не менее 100 км. Во время движения MUTT сможет вырабатывать до 1 кВт электроэнергии для подзарядки различных устройств, а на стоянке робот сможет генерировать уже 3 кВт.

До 2021 года армейским подразделениям должны быть поставлены 624 экземпляра роботов общей стоимостью $162,4 млн, сообщает Army Times. Устройства смогут работать как полностью беспилотно, так и под дистанционным контролем человека, а помимо перевозки грузов роботы могут выполнять и другую работу, если оснастить их мультифункциональными модулями.



