Солдаты получат роботизированных помощников

Солдаты получат роботизированных помощников

Победителем конкурса, объявленного армией США, стала компания General Dynamics Land Systems, которая предложила роботизированное устройство Small Multipurpose Equipment Transport (SMET) для перевозки экипировки и снаряжения военнослужащих.

С 2017 года сразу несколько компаний — Applied Research Associates/Polaris Defense с проектом на базе багги Polaris MRZR, Howe & Howe с проектом RS2-H1 и HDT Expeditionary Systems с проектом Global Hunter Wheeled Offload Logistics Follower (WOLF) — претендовали на получение армейского контракта. По итогам испытаний тендер достался General Dynamics с проектом 4×4 Multi-Utility Tactical Transport (MUTT).

Разработчики предлагали колёсные и гусеничные транспортёры, но победил в итоге полноприводный 8-колёсный робот, способный перевозить на себе до 454 кг полезной нагрузки и работать без перерыва до 72 часов, преодолевая за это время не менее 100 км. Во время движения MUTT сможет вырабатывать до 1 кВт электроэнергии для подзарядки различных устройств, а на стоянке робот сможет генерировать уже 3 кВт.

До 2021 года армейским подразделениям должны быть поставлены 624 экземпляра роботов общей стоимостью $162,4 млн, сообщает Army Times. Устройства смогут работать как полностью беспилотно, так и под дистанционным контролем человека, а помимо перевозки грузов роботы могут выполнять и другую работу, если оснастить их мультифункциональными модулями.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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