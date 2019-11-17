У орангутана нашелся трехметровый родственник

Останки гигантского примата, найденные в Китае в XX веке, не слишком обширны. Это несколько зубов, нижняя челюсть и фрагменты плечевой кости. По ним можно заключить, что гигантопитек был очень большим зверем, но не стоит забывать, что оценки его размеров базируются на пропорциях современных приматов. Полного скелета гигантопитека в распоряжении ученых пока нет и не факт, что когда-то будет.

Дело осложняется еще и тем, что гигантопитеки жили давно, да еще в жарком климате, где ДНК сохраняется плохо, а чаще — не сохраняется никак. Иными словами, возможностей провести анализ ДНК, как это делается со многими животными и людьми, здесь нет. Может быть она когда-то появится, но сегодняшние технологии не позволяют всерьез об этом говорить.

Между тем уточнить положение гигантопитека на эволюционном древе очень хочется. Едва ли он может быть нашим близким родственником, но какие-то предки и потомки у него должны быть.

Международная группа ученых попыталась приблизиться к решению этой задачи, исследуя белки, содержащиеся в зубной эмали гигантопитека, жившего 2 миллиона лет назад, и сравнивая их с аналогичными белками других приматов. Эта дисциплина называется палеопротеомикой, а в качестве основного метода используется масс-спектрография, при помощи которой устанавливается состав и структура белковых молекул.

Основная идея здесь та же, что и в геномике: белки разных видов соотносятся друг с другом и, отслеживая их изменения, можно понять, кто от кого произошел и когда.

Выяснилось, что из ныне живущих приматов ближайшими родственниками гигантопитека являются орангутаны. Ученые предполагали это и раньше, но сейчас эта гипотеза обрела твердое доказательство. При этом, эволюционные ветви орангутанов и гигантопитеков разошлись довольно давно — около 12 миллионов лет назад.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Nature.



