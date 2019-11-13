9-летний вундеркинд из Нидерландов получит диплом университета

Лоран Симонс поступил в университет год назад.

9-летний вундеркинд из Нидерландов получит диплом университета
Лоран Симонс
Фото: instagram.com/laurent_simons

Самым юным обладателем диплома о высшем образовании вскоре станет 9-летний вундеркинд Лоран Симонс из Нидерландов, который через несколько месяцев окончит Технический университет Эйндховена.

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Пока самым юным обладателем диплома о высшем образовании является американец Майкл Карни, ставший выпускником Алабамского университета в 10-летнем возрасте.

Лоран Симонс учится на факультете электротехники. В университет он поступил всего год назад.

Шестилетнюю программу средних и старших классов школы вундеркинд освоил всего за 1,5 года и летом прошлого года, когда ему было восемь лет, получил аттестат о среднем образовании.

После летних каникул он начал учебу в университете, программу которого он также освоил намного быстрее всех своих однокурсников.

IQ ребенка равен 145, он обладает фотографической памятью. По словам самого Лорана, его любимый предмет - математика, потому что она включает в себя статистику, геометрию и алгебру.

В будущем, по его словам, он хочет стать кардиохирургом. Еще учась в школе, мальчик прошел курс медицинского факультета Университета Амстердама. По словам Лорана Симонса, он мечтает найти средства для продления жизни людей.

Напомним, в июле парень с синдромом Дауна впервые в Украине получил высшее образование. Богдан Кравчук из Луцка стал бакалавром истории.

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