Найдена самая древняя городская канализация

Найдена самая древняя городская канализация

Люди селились там с глубокой древности и очень долго. Расцвет поселения пришелся на период с 10000 до 7000 года до нашей эры. Разумеется, в те времена город назывался как-то иначе, но мы не знаем, как именно и даже — на каком языке говорили его жители. Письменных свидетельств той эпохи у нас нет, есть только раскопанные археологами остатки строений, кучи мусора и остатки городской инфраструктуры. Вот, о ней и речь.

Как сообщает Polit.ru, ссылаясь на слова руководителя раскопок Эргюля Кодаша (Erg?l Koda?) из Мардинского Артукидского университета, в Бонджуклу-Тарла археологи нашли руины храма возрастом около 11 800 лет с тремя сохранившимися стелами. Храм действовал в тот же период, что и религиозный центр в Гёбекли-Тепе, который часто называют древнейшим культовым сооружением в мире. Храм площадью около 80 квадратных метров имеет некоторые общие черты с храмом в Гёбекли-Тепе, и его раскопки всё еще не закончены.

Одной из последних находок стала канализационная система Бонджуклу-Тарла.

«Мы смогли откопать только часть канализационной системы и подтвердили, что она находилась в зоне общественного пользования», — рассказал Эргюль Кодаш.

Также археологи нашли остатки зданий, которые имели высоту до 7 метров.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Тысячи ученых заявили о том, что нас ждет климатическая катастрофаТысячи ученых заявили о том, что нас ждет климатическая катастрофа
«Хаббл» получил удивительный снимок далекой галактики«Хаббл» получил удивительный снимок далекой галактики
Boeing будет доставлять людей на Луну прямыми рейсамиBoeing будет доставлять людей на Луну прямыми рейсами
Нейросеть сама догадалась, что Земля крутится вокруг СолнцаНейросеть сама догадалась, что Земля крутится вокруг Солнца
Студентка создала костюм, имитирующий движения динозавраСтудентка создала костюм, имитирующий движения динозавра
Блок рекламы


Похожие новости
Найдена одна из первых галактик ВселеннойНайдена одна из первых галактик Вселенной
Найдена одна из наименее плотных экзопланетНайдена одна из наименее плотных экзопланет
Найдена ближайшая потенциально жизнепригодная суперземляНайдена ближайшая потенциально жизнепригодная суперземля
Найдена каменистая планета с тремя красными солнцамиНайдена каменистая планета с тремя красными солнцами
Может быть найдена галактика, столкнувшаяся в далеком прошлом с Млечным ПутемМожет быть найдена галактика, столкнувшаяся в далеком прошлом с Млечным Путем
На Мальдивах найдена морская вода ледникового периодаНа Мальдивах найдена морская вода ледникового периода
Железные облака и чудовищный жар: самая брутальная экзопланетаЖелезные облака и чудовищный жар: самая брутальная экзопланета
Найдена крошечная галактика, скрывавшаяся у всех на видуНайдена крошечная галактика, скрывавшаяся у всех на виду
В космосе найдена аномалия времен Большого взрываВ космосе найдена аномалия времен Большого взрыва
Древняя галактика оказалась полна темной материи: космическая аномалияДревняя галактика оказалась полна темной материи: космическая аномалия
Последние новости
Подгружаем последние новости