Найдена самая древняя городская канализация

Люди селились там с глубокой древности и очень долго. Расцвет поселения пришелся на период с 10000 до 7000 года до нашей эры. Разумеется, в те времена город назывался как-то иначе, но мы не знаем, как именно и даже — на каком языке говорили его жители. Письменных свидетельств той эпохи у нас нет, есть только раскопанные археологами остатки строений, кучи мусора и остатки городской инфраструктуры. Вот, о ней и речь.

Как сообщает Polit.ru, ссылаясь на слова руководителя раскопок Эргюля Кодаша (Erg?l Koda?) из Мардинского Артукидского университета, в Бонджуклу-Тарла археологи нашли руины храма возрастом около 11 800 лет с тремя сохранившимися стелами. Храм действовал в тот же период, что и религиозный центр в Гёбекли-Тепе, который часто называют древнейшим культовым сооружением в мире. Храм площадью около 80 квадратных метров имеет некоторые общие черты с храмом в Гёбекли-Тепе, и его раскопки всё еще не закончены.

Одной из последних находок стала канализационная система Бонджуклу-Тарла.

«Мы смогли откопать только часть канализационной системы и подтвердили, что она находилась в зоне общественного пользования», — рассказал Эргюль Кодаш.

Также археологи нашли остатки зданий, которые имели высоту до 7 метров.



