ВОЗ объявила о ликвидации вируса полиомиелита третьего типа

Выжившим сейчас остается только один штамм - полиовирус типа 1.

ВОЗ объявила о ликвидации вируса полиомиелита третьего типа
Фото: stoppolio.in.ua

Всемирная организация здравоохранения объявила, что дикий полиовирус типа 3 можно отныне считать уничтоженным. Последний случай его выявления был зафиксирован в 2012 году.

Об этом говорится на сайте ВОЗ.

О ликвидации дикого полиовируса типа 2 было объявлено в сентябре 2015 года, последний случай выявления этого вируса был зафиксирован в Индии в 1999 году.

Всего существуют три серотипа дикого полиовируса. Выжившим сейчас остается только один штамм - полиовирус типа 1, который продолжает распространяться в Пакистане и Афганистане. После победы над ним можно будет говорить о том, что полиомиелит полностью побежден.

При этом на сайте ВОЗ отмечает, что три страны Европы подвергаются высокому риску возможного распространения полиовируса в случае его появления или завоза. Это Босния и Герцеговина, Румыния и Украина.

24 октября Минздрав Украины сообщил, что в Волынской области зафиксировали случай паралитического полиомиелита у двухлетнего ребенка.

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