Смарт-лампа Xiaomi Yeelight стилизована под лампочку накаливания

Дебютировала светодиодная лампа Xiaomi Yeelight Smart LED Bulb, предназначенная для использования в составе систем «умного» дома.

Новинка стилизована под обычную лампу накаливания. Разработчики говорят, что хотели совместить классический внешний вид и современные интеллектуальные технологии.

Лампа обеспечивает возможностью регулировки яркости и предлагает «умные» средства управления. В частности, предусмотрен интегрированный модуль беспроводной связи Xiaomi Smart Home Wi-Fi для подключения к домашней сети.

Реализована поддержка Apple Homekit и Xiaomi Voice Remote Control. Взаимодействовать с лампой можно удалённо — через сопутствующее мобильное приложение на смартфоне.

Цветовая температура составляет 2700K. Яркость достигает 700 люмен при потребляемой мощности в 6 Вт. Возможно голосовое управление через Google Assistant и Amazon Alexa.

В целом, получился весьма интересный продукт. Приобрести лампу Xiaomi Yeelight Smart LED Bulb можно будет по ориентировочной цене 18 долларов США .



