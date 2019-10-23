Головы американских военных закроют целиком
Система IHPS (Integrated Head Protective System), которая создаётся как часть набора Soldier Protection System (SPS), представляет собой полную защиту головы, напоминающую мотоциклетный шлем. IHPS отличается большей площадью защиты головы и лица, чем существующий шлем, но при этом весит меньше стоящего ныне на вооружении шлема, сообщает Army News Service.
В настоящее время комплект IHPS проходит проверку в Афганистане и уже спас жизнь одному из солдат. Как заявил подполковник Джинджер Уайтхед, отвечающий за проект IHPS, элемент, закрывающий нижнюю челюсть, уберёг голову солдата бронемашины от брошенного в него кирпича.
Youtoy Martin
В армии подчеркнули, что шлем можно гибко конфигурировать в зависимости от потребностей — например, пехоте не выдают защиту нижней челюсти, зато она обязательна для экипажей бронетехники, в которых часто бросают предметы с земли.
Кроме Афганистана шлемы IHPS тестируют 150 пехотинцев в форте Райли, штат Канзас. Уже отмечено, что новый шлем обеспечивает более высокий уровень баллистической защиты, а также за счёт универсальных креплений позволяет гибко конфигурировать необходимые защитные элементы без необходимости проделывать нештатные отверстия и ослаблять структуру шлема.
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