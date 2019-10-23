Головы американских военных закроют целиком

Головы американских военных закроют целиком

Система IHPS (Integrated Head Protective System), которая создаётся как часть набора Soldier Protection System (SPS), представляет собой полную защиту головы, напоминающую мотоциклетный шлем. IHPS отличается большей площадью защиты головы и лица, чем существующий шлем, но при этом весит меньше стоящего ныне на вооружении шлема, сообщает Army News Service.

В настоящее время комплект IHPS проходит проверку в Афганистане и уже спас жизнь одному из солдат. Как заявил подполковник Джинджер Уайтхед, отвечающий за проект IHPS, элемент, закрывающий нижнюю челюсть, уберёг голову солдата бронемашины от брошенного в него кирпича.

Головы американских военных закроют целиком

Youtoy Martin

В армии подчеркнули, что шлем можно гибко конфигурировать в зависимости от потребностей — например, пехоте не выдают защиту нижней челюсти, зато она обязательна для экипажей бронетехники, в которых часто бросают предметы с земли.

Кроме Афганистана шлемы IHPS тестируют 150 пехотинцев в форте Райли, штат Канзас. Уже отмечено, что новый шлем обеспечивает более высокий уровень баллистической защиты, а также за счёт универсальных креплений позволяет гибко конфигурировать необходимые защитные элементы без необходимости проделывать нештатные отверстия и ослаблять структуру шлема.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Наука и техника

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новые коммерческие ракеты Китая совершат испытательные полёты в 2020 и 2021 годахНовые коммерческие ракеты Китая совершат испытательные полёты в 2020 и 2021 годах
Беспроводной пылесос Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C — доступная альтернатива моделям DysonБеспроводной пылесос Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C — доступная альтернатива моделям Dyson
Подводный дрон помог найти японский авианосец, потопленный в 1942 годуПодводный дрон помог найти японский авианосец, потопленный в 1942 году
Найдена одна из наименее плотных экзопланетНайдена одна из наименее плотных экзопланет
NASA показало новые скафандры для полетов на Луну и МарсNASA показало новые скафандры для полетов на Луну и Марс
Блок рекламы


Похожие новости
Новый метод 3D-печати изготавливает модель целиком, а не послойноНовый метод 3D-печати изготавливает модель целиком, а не послойно
В Пентагоне опубликовали «дорожную карту» развития военных роботовВ Пентагоне опубликовали «дорожную карту» развития военных роботов
Пентагон выделит $885 млн. на развитие искусственного интеллекта в военных целяхПентагон выделит $885 млн. на развитие искусственного интеллекта в военных целях
У червя, отправленного в космос, выросли две головыУ червя, отправленного в космос, выросли две головы
На телах военных США разместят датчики для определения усталости На телах военных США разместят датчики для определения усталости
Американских астрономов удивило внезапное исчезновение массивной звезды N6946-BH1 Американских астрономов удивило внезапное исчезновение массивной звезды N6946-BH1
Ученые смогли доказать, что человеческий организм умирает не целикомУченые смогли доказать, что человеческий организм умирает не целиком
Для украинских военных создают шлем виртуальной реальностиДля украинских военных создают шлем виртуальной реальности
Итальянский нейрохирург удачно пересадил головы мышке и собаке (ВИДЕО)Итальянский нейрохирург удачно пересадил головы мышке и собаке (ВИДЕО)
Искусственный интеллект победил военных пилотовИскусственный интеллект победил военных пилотов
Последние новости
Подгружаем последние новости