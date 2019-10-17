Беспроводной пылесос Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C — доступная альтернатива моделям Dyson

Компания Xiaomi представила новую, более доступную версию беспроводного пылесоса Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner под названием Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C.

Когда речь заходит о рынке беспроводных пылесосов, то бренд Dyson считается одним из самых узнаваемых, хотя его устройства отличаются высокой ценой. Xiaomi позиционирует новинку как более доступную альтернативу продуктам Dyson, обладающую такой же высокой функциональностью по разумной цене.

Новый ручной пылесос Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C оснащён высокоскоростным инверторным двигателем с системой фильтрации, позволяющей улавливать до 99,97 % частиц пыли, в том числе с минимальным диаметром до 3 мкм. Эффективность системы фильтрации против пылевых клещей составляет 99 %.

Максимальная мощность всасывания новинки составляет 20 кПа, что немного ниже, чем у модели Mi Handheld Vacuum Cleaner, имеющей показатель 23 кПа. Батарея пылесоса обеспечивает до 60 минут непрерывной работы. На её полную зарядку требуется 3,5 часа. В комплекте с Mi Handheld Vacuum Cleaner предоставляются различные аксессуары и насадки, обеспечивающие возможность уборки в самых труднодоступных местах.

Пылесос Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C поступит в продажу 16 октября по цене 999 юаней (около $140). Отметим, что стоимость стандартной версии Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner равна 1199 юаней (около $170).



