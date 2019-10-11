Будем добывать на месте: «лунный» реголит полностью разложили на металл и кислород

Изучение образцов лунного реголита выявило, что это вещество с поверхности нашего естественного планетарного спутника содержит от 40 % до 45 % связанного кислорода по массовой доле и находится там на первом месте среди всех других химических элементов. В перспективе это даёт надежду на успешную добычу кислорода и металлов непосредственно на Луне. Во-первых, это кислород для дыхания персонала будущих лунных и космических станций. Во-вторых, окислитель для топлива, без чего невозможны ближние и дальние полёты. В-третьих, сырьё для постройки конструкций и много другого.

Эксперименты с реголитом проводятся с самого начала получения образцов. Но на всех их, конечно же, не хватило. В лабораториях используют имитатор лунного реголита, синтезированный из земных минералов. Для учёных важно разработать такую технологию добычи кислорода и оксидов металлов из реголита, которая была бы высокоэффективной и малозатратной. О подобной разработке сообщили учёные из Университета Глазго, которые работали по программе Networking and Partnering Initiative Европейского космического агентства.

По словам профессора Элизабет Ломакс (Beth Lomax), впервые удалось извлечь из реголита 96 % из всего имеющегося в нём кислорода. Правда, в чистом виде удалось собрать только около 30 % из выделенного газа, а остальной кислород вступил в реакцию и привёл к образованию оксидов металлов, что тоже неплохо. Такой побочный продукт реакции пойдёт на строительство и производство. Важно, что температура электрохимического процесса, в ходе которого извлекался кислород и образовывались оксиды металлов, составляла всего 950 °C, тогда как до сих пор для подобного требовалось свыше 1600 °C.

Слева реголит, справа извлечённые из него оксиды металлов

В ходе эксперимента реголит обрабатывался в расплаве солей около 50 часов. Но порядка 75 % объёма кислорода были извлечены в первые 15 часов. По завершении эксперимента учёные впервые из груды условно лунной пыли получили почти весь содержащийся в ней кислород и оксиды металлов, пригодные для дальнейшего использования. Эта же технология может использоваться в будущей колонизации Марса. Так долетим!



