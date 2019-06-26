Мечта Карла Сагана воплощена в жизнь: солнечный парус в действии

В 1980 году американский астроном и астрофизик, а также один из самых выдающихся популяризаторов науки своего времени, Карл Саган объединился с научным сотрудником NASA Брюсом Мюрреем и инженером Луи Фридманом для того, чтобы основать Планетарное общество. Оно работало над изучением технологии «солнечного плавания», а сама методика, которая легла в основу LightSail 2, известна науке с 2005 года. Первый прототип проходил многократные испытания — именно они и позволили инженерам собрать вторую, более совершенную версию космического корабля.

Если миссия CubeSat будет успешной, это будет первый космический корабль, «поднявшийся на высоту земной орбиты с помощью солнечного света», заявляет организация. Используя световой импульс для движения, организация надеется продемонстрировать применение солнечного паруса для CubeSats, небольших стандартизированных спутников, которые сделали космический полет более доступным для ученых, правительственных организаций и частных учреждений.

Prox-1 доставляет на орбиту LightSail 2.

На борту LightSail 2 находится 24 единицы полезного груза, а для запуска системы использован космический корабль SpaceX Falcon Heavy. Сам спутник находится внутри несущего устройства, известного как Prox-1, разработанного командой из Georgia Tech. После нескольких дней на орбите откроются 4 двухсторонние солнечные панели LightSail 2, а через день после этого 4 металлических штанги развернут 4 треугольных паруса Майлара, общей площадью 32 квадратных метра. При этом корабль будет получать мягкие «толчки» от солнечных лучей, которые, по оценкам Планетарного общества, будут не сильнее веса скрепки.



