Liberty Defense использует 3D-радар и ИИ для обнаружения оружия в общественных местах

Liberty Defense использует 3D-радар и ИИ для обнаружения оружия в общественных местах

Огнестрельное оружие всё чаще применяется в общественных местах, например, совсем недавно мир потрясла ужасная новость о массовой стрельбе в мечетях Крайстчерча. В то время как социальные сети пытаются остановить распространение кровавых кадров и в целом идеологии терроризма, другие IT-компании разрабатывают технологии, которые могли бы предотвратить подобные трагедии. Так, Liberty Defense выводит на рынок систему радиолокационной сканирования и визуализации — Hexwave, которая применяет искусственный интеллект (ИИ) и глубокое обучение для обнаружения у людей скрытого оружия. На этой неделе компания объявила о партнёрстве с немецким футбольным клубом Бавария для бета-тестирования новой технологии на стадионе Allianz Arena в Мюнхене.

Канадская компания Liberty Defense использует маломощный радар, разработанный в MIT, и собственную систему на базе ИИ, чтобы в режиме реального времени сканировать людей в общественных местах для обнаружения оружия и взрывных устройств

Футбольный клуб Бавария стал первым клиентом Liberty Defense в Европе, в то же же время компания уже подписала целый ряд соглашений и контрактов в США и Канаде, например, с Vancouver Arena Limited Partnership, которая управляет Rogers Arena в Ванкувере, со Sleiman Enterprises, управляющей около 150 торговыми центрами в США, и с генеральным прокурором штата Юта, который подписал меморандум о бета-тестировании Hexwave по всему штату.

Liberty Defense была основана в 2018 году Биллом Райкером (Bill Riker), который заявляет, что обладает более чем тридцатилетним опытом работы в оборонной и охранной отрасли и ранее занимал руководящие должности в подразделениях Smiths Detention, DRS Technologies, General Dynamics и Министерстве обороны США. Его компания получила эксклюзивную лицензию от Массачусетского технологического института (MIT) вместе с соглашением о передаче всех необходимых патентов, относящихся к технологии трехмерной радиолокационной визуализации, которая в настоящее время является основой главного продукта компании под названием Hexwave.

«Hexwave приняли просто фантастически, и мы рады работать вместе с FC Bayern Munich, футбольным клубом, известным как в Европе, так и в Северной Америке», — сказал Райкер. «Наша способность развёртывать Hexwave как внутри, так и вне помещений с использованием как явного, так и скрытого монтажа, отличает нас от конкурентов, а также вызывает растущий интерес со стороны рынка».

Liberty Defense использует 3D-радар и ИИ для обнаружения оружия в общественных местах

Система Liberty Defense поддерживает как явную, так и скрытую установку, а сканирование людей происходит буквально на лету, не требуя от них останавливаться или замедлять шаг

Hexwave работает на базе специального низкоэнергетического радара, использующего микроволны, который по своей мощности в 200 раз слабее, чем обычный Wi-Fi. Его сигнал свободно проходит через различные материалы, включая одежду и сумки, а затем отражается от тела человека, создавая 3D-картину из всего, что находится поверх тела человека. Эта система способна обнаруживать очертания огнестрельного оружия, ножей и поясов со взрывчаткой.

Сам радар построен на технологии, как уже упоминалось, разработанной в MIT, включающей антенную решетку и приёмопередатчик, при помощи которых он способен получать данные в режиме реального времени, а также программное обеспечение для генерации трехмерных изображений. Но Liberty Defense также добавила к купленной разработке и свои технологии, например, функциональный пользовательский интерфейс и систему на базе искусственного интеллекта для непрерывного обнаружения угроз без участия человека.

Конечно, тот же рентген и сканеры миллиметрового диапазона уже используется во многих системах безопасности, например, для сканирования сумок в аэропортах или на вокзалах, и они практически также могут обеспечить 3D-сканирование тела человека. Но то, что предлагает Liberty Defense — это обнаружение потенциально опасного оружия буквально на ходу. Человеку достаточно просто пройти мимо смонтированной установки, чтобы Hexwave получил изображение, а ИИ немедленно его проверил.

«Hexwave создаёт 3D-изображения на большой скорости в режиме реального времени и может оценивать угрозы, когда человек просто проходит мимо, что означает, что он прекрасно подходит для мест с более высокой пропускной способностью и большим потоком людей», — сказал Райкер в письме для издания VentureBeat.

Liberty Defense использует 3D-радар и ИИ для обнаружения оружия в общественных местах

Скорость работы системы делает её практически идеальным инструментом для применения в общественных местах с большим потоком людей

На данный момент Liberty Defense привлекла около 5 миллионов долларов США для коммерциализации своего продукта и проведения бета-тестирования в различных общественных местах, здесь стоит также отметить, что компания недавно получила статус публичной в Канаде после прохождения процедуры обратного поглощения, что позволит ей торговать своими акциями и получить дополнительные инвестиции.

«Публичность помогает не только рассказывать общественности о нашем продукте, но и позволит нам получить доступ к следующему траншу финансирования, который нам необходим для продолжения развития Hexwave», — прокомментировал Райкер для VentureBeat.

Помимо Liberty Defense есть и ряд других компаний, которые применяют ИИ для обнаружения оружия. Например, Athena Security из Остина использует для этих целей компьютерное зрение, хотя их система и не способна обнаружить скрытые угрозы, а канадская компания Patriot One и американская Evolv Technology, поддерживаемая Биллом Гейтсом, разрабатывают продукты, схожие с Hexwave. При этом Международный аэропорт Окленда уже установил систему Evolv в прошлом году в рамках программы по проверке сотрудников, а также данная система сейчас проходит тестирование на стадионе Gillette в Норфолк-Каунти, штат Массачусетс.

Все эти компании и их продукты несомненно помогают увидеть растущий спрос на автоматизацию обнаружения угроз в общественных местах, таких как аэропорты, торговые центры и спортивные стадионы. Так, Liberty Defense, ссылаясь на данные исследования от Homeland Security Research, указывает на то, что к 2025 году ожидается, что индустрия систем обнаружения оружия достигнет объёмов в 7,5 миллиардов долларов в сравнении с 4,9 миллиарда долларов на текущий момент. Потому у компании большие планы и она собирается активно проводить испытания своего продукта в реальных условиях в течение 2019 и 2020 годов, начиная с Северной Америки и Европы.

Видео презентацию Hexwave на английском языке вы можете посмотреть ниже.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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