Американский ВМФ испытал подходящий для Луны рельсотрон
Отмечается, что в скором времени запланированы испытания нового оружия на кораблях. Помимо этого, по информации портала Space.com, новая технология может быть использована при освоении Луны.
Дело в том, что скорость, до которой рельсотрон способен, в случае успеха, разогнать свой снаряд оказывается больше второй космической скорости для Луны, которая на нашем спутнике составляет всего 2.4 км/с. Это означает, что из этой «пушки» можно стрелять с Луны, и снаряд может долететь в произвольную точку нашей Солнечной системы.
Эта операция, из-за отсутствия атмосферы на Луне, будет очень проста и дешева. Как сообщается, впервые предположения о том, что с поверхности спутника Земли можно запускать грузы в космос, высказывались еще в 1974 году.
Ранее стало известно, что минобороны США планирует запросить у конгресса два с половиной миллиарда долларов на разработку гиперзвуковых технологий в следующем финансовом году.
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Наука и техника
07.06.2019 21:22