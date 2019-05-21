Сегодня изменилось значение килограмма

Сегодня изменилось значение килограмма

В течение последних 130 лет эталоном килограмма был металлический цилиндр из сплава платины (90%) и иридия (10%). Он покоился в подземном хранилище в пригороде Парижа и крайне редко извлекался оттуда для проведения каких-то важных замеров. Тем не менее, специалисты тревожились о том, что реальная масса килограмма может понемногу изменяться, вследствие царапин и истирания с одной стороны, и за счет окисления — с другой. Платина с иридием — очень химически стойкие металлы, но «очень» не означает «абсолютно». Тем не менее предполагалось, что механический износ преобладает и за последний век эталон килограмма, имеющий собственное имя — Le Grand K, «похудел» примерно на 50 микрограммов.

Дискуссии о необходимости как-то переопределить килограмм, «отвязав» его от механического эталона, велись давно, но придти к согласию метрологам удалось только в прошлом году. Теперь килограмм определяется через постоянную Планка, которая с понедельника равна 6,626 070 15?10-34 кг·м-2·с-1. Есть все основания полагать, что она была равна той же величине и вчера, равно как и сто лет назад, но сегодня знак равенства стал официальным.

Кроме килограмма аналогичному по смыслу переопределению подверглись ампер, кельвин и моль — эти величины теперь выражаются через элементарный электрический заряд, постоянную Больцмана и число Авогадро.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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