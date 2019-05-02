Президент ЮАР собирается сделать программирование обязательным в государственных школах

Президент Южно-Африканской Республики Кирилл Рамафоса во время традиционной сессии ответов на вопросы в Твиттере заявил о том, что планирует сделать программирование обязательным предметом в государственных школах.

«Я буду требовать от департамента базового образования сделать это как можно скорее», - написал он.

Как уточняется на сайте южноафриканской радиостанции «702», предметы, связанные с компьютерами и информационными технологиями, впервые были добавлены в школьные программы ЮАР 40 лет назад. Однако сегодня ставится задача сделать систему обучения программированию всеохватывающей и по-настоящему эффективной.

Автор материала Колин Каллис отмечает, что этот процесс может занять несколько лет. В то же время, он добавил, что, весьма вероятно, в будущем почти каждая профессия будет включать программирование как часть работы. По его словам, подобно тому, как обучение письму позволяет нам общаться с другими людьми, обучение программированию позволяет нам общаться с машинами, и в будущем это станет самым необходимым навыком.

По мнению президента группы компаний EVEREST Юрия Чубатюка, изучение программирования в школах, начиная с ранних классов, обеспечивает однозначное конкурентное преимущество в будущем каждому ребенку в условиях быстроразвивающегося технологического мира. «Уже сегодня мы наблюдаем тенденцию внедрения основ программирования во все возможные профессии, а потому рынок труда выставляет все более завышенные требования к специалистам самых разных сфер деятельности. Через 5-10 лет это будет уже не тенденция, а реальное условие трудоустройства для любого работника, который хочет иметь профессиональный успех и построить удачную карьеру», - сказал Юрий Чубатюк. Он считает, что включение предмета раннего программирования в школьную программу является одним из ключевых залогов формирования всесторонне развитых квалифицированных сотрудников, потребность в которых растет с каждым днем.

Стоить отметить, что в Украине на сегодняшний день эта идея уже активно продвигается. В частности, разработкой программы по обучению программированию детей младшей школы занимается рабочая методическая группа Гимназии А+ при поддержке группы компаний EVEREST.