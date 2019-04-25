Китайцы тайком использовали спутники из США

Дело в том, что действующее законодательство США в качестве так любимых американским правительством санкций ограничивает сотрудничество с Китаем в космической сфере. Но для Гонконга, специального административного района Китая, который когда-то был британской колонией, этот запрет не действует. Китайцы увидели в этом лазейку и пользовались гонконгскими спутниками в своих целях по договорам аренды установленного на них оборудования.

Гонконгская компания AsiaSat, которая на самом деле на 75% принадлежит китайским властям через компанию Citic и офшорный инвестиционный фонд Carlyle Group, приобретала космические аппараты у американских корпораций Boeing, SSL и Maxar. В течение последних нескольких лет AsiaSat вывела на орбиту девять аппаратов, формально предназначенных для трансляции новостных и спортивных передач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Однако американские журналисты в результате собственного расследования выяснили, что компания Citic обслуживает Министерство государственной безопасности КНР , Министерство национальной обороны КНР и Главное разведывательное управление Генштаба НОАК. Теперь, когда схема раскрыта, военные заявили, что использовали спутники только для помощи при стихийных бедствиях, а в AsiaSat и вовсе воздержались от комментариев.



