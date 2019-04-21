Новое удивительное изображение от «Хаббла»

Около 20 лет назад космический телескоп «Хаббл» получил детальные снимки Южной Крабовидной туманности, находящейся в созвездии Центавра. Теперь же, перед своим 29-м днем рождения («Хаббл» был запущен 24 апреля 1990 года), аппарат прислал еще одно изображение данной туманности.

NASA, ESA, and STScI

Южная Крабовидная туманности находится примерно в 7 000 световых лет от Земли. То, что напоминает ноги и клешни краба на изображении, — это двойные пузыри газа и пыли, появившиеся от пары звезд в центре туманности. Одна из данных звезд является красным гигантом, другая — белым карликом (предполагается, что красный гигант на протяжении тысячелетий «отдает» белому карлику газ и пыль, что может приводить к извержению на поверхности последнего и к выбросу материи в форме гигантских пузырей; это, по мнению астрономов, происходило дважды в относительно недавнем прошлом).



