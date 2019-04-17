Robomow RS635 Pro SV: робот-газонокосилка с технологией визуального распознавания

Robomow RS635 Pro SV: робот-газонокосилка с технологией визуального распознавания

Компания Robomow представила первого в мире робота-газонокосилку RS635 Pro SV, способного распознавать объекты внешней среды.

Благодаря использованию системы интеллектуального восприятия RoboVision робот-газонокосилка способна распознавать находящихся на пути людей, собак и кошек и менять траекторию движения, избегая столкновения. Компания сообщила, что в будущем у системы RoboVision появится поддержка визуального ориентирования для ещё более качественной и эффективной стрижки газона.

Робот-газонокосилка Robomow RS635 Pro SV оснащён встроенной камерой для сканирования внешней среды.

Компания Robomow отметила, что система RoboVision не хранит и не передает никакой визуальной информации, так как её главная задача — предупреждать о сближении с объектом, будь то человек, собака или кошка.

Ранее компанией были представлены первые в мире роботы-газонокосилки с поддержкой голосового управления Amazon Alexa.

Выпускаемые Robomow роботы-газонокосилки также имеют функцию TurboMow для стрижки высокой травы и плавающую режущую платформу для чистой стрижки газона, обладают увеличенной шириной захвата ножей и режимом Smart-Mow для быстрой стрижки газона.

Роботы Robomow удобны в использовании, оснащены ножами из высококачественной стали, поддерживают режим кошения краев для придания газону завершённого и опрятного вида, а также другие инновационные разработки Robomow для обеспечения интеллектуальной стрижки газона.

Роботы-газонокосилки RS635 Pro SV с системой RoboVision появятся в продаже в ряде стран мира в сентябре 2019 г.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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