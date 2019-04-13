Украинская команда победила на европейской олимпиаде для девушек по математике

Второе место заняла Польша, третье - Болгария.

Фото: egmo 2019 Участницы олимпиады по математике

Украинская команда заняла первое место на VIII Европейской олимпиаде для девушек по математике. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Украины.

Вторую и третью строчки в командном зачете заняли команды из Польши и Болгарии с общим результатом команд 110 и 105 баллов соответственно.

Соревнование длилось 2 дня, 9 и 10 апреля. Ежедневно участники решали по три задачи. За каждую из них они могли получить от 0 до 7 баллов. Оценивалась не только правильность, но и оригинальность решений.

В частности, украинская команда получила следующие награды:

Екатерина Горох (ученица 11-го класса лицея № 145) - золотая медаль (31 балл)

Карина Нечипорук (ученица 11-го класса лицея №208) - золотая медаль (35 баллов)

Влада Петрусенко (ученица 11-го класса Новопечерской школы) - золотая медаль (33 балла)

Олеся Билык (ученица 11-го класса лицея № 145) - бронзовая медаль (16 баллов).

В личном первенстве победила участница из Сербии Елена Иванчич, которая все задачи решила с высоким результатом и в целом получила 42 балла.

Наибольшее количество баллов в командном зачете получила команда из США - 125 баллов, которая принимала участие вне конкурса.

В соревнованиях от Украины участвовала еще одна команда младших девушек, которые также завоевали три бронзовые медали и одну специальную награду.