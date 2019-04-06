Idaho Power объявила о рекордно низкой цене на солнечную электроэнергию

Idaho Power объявила о рекордно низкой цене на солнечную электроэнергию

Солнечная станция мощностью 120 МВт поможет заменить угольную электростанцию, которую планируется вывести из эксплуатации к 2025 году.

По данным сетевых источников, американская компания Idaho Power заключила договор сроком на 20 лет, согласно которому предприятие будет закупать энергию у солнечной электростанции мощностью 120 МВт. Строительство станции осуществляет компания Jackpot Holdings. Главная особенность контракта заключается в том, что цена за 1 кВт·ч равна 2,2 цента, что является рекордно низким показателем для США.

Отметим, что озвученная цена энергии не отражает в полной мере стоимость используемых солнечных батарей. Дело в том, что при строительстве солнечной станции компания Jackpot Holdings использует государственные субсидии, за счёт чего и удалось добиться значительного снижения цен. Примечательно, что ещё в 2017 году представители Министерства энергетики США сообщали о том, что солнечным электростанциям в стране в среднем удаётся выйти на стоимость одного киловатт-часа в 6 центов.

Ещё одна особенность, сыгравшая на руку Idaho Power, заключается в наличии действующих линий электропередачи, которые будут использоваться для доставки энергии клиентам. На данный момент эти линии применяются для транспортировки электричества с угольной шахты, использование которой может быть прекращено уже через несколько лет. Более того, представители Idaho Power говорят о том, что к 2045 году компания полностью откажется от использования природного газа и угля, перейдя на экологически чистые источники энергии.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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