ВСУ испытали ракетный комплекс "Нептун" в Одесской области (обновлено)
Его ракеты способным разворачиваться в полете на 180 градусов.
Украинские военнослужащие провели испытания мобильный ракетный комплекс "Нептун" на полигоне в Одесской области.
Об этом сообщил в Фейсбуке президент Петр Порошенко.
Испытания, по его словам, прошли успешно. "Поздравляю всех с удачными испытаниями крылатой ракеты "Нептун", которая будет поставлена на вооружение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", - написал Порошенко.
Крылатая ракета выполнила уникальное по сложности полетное задание: пролетев более 100 км в направлении моря, сделала разворот на 180 градусов, и на обратном пути точно поразила цель, говорится на сайте СНБО.
Полет и маневрирование ракеты фиксировались техническими средствами наблюдения на береговой линии и острове Змеиный.
Боеприпасом для украинского "Нептуна" выступает крылатая ракета новейшая крылатая ракета Р-360, которая способна поражать надводные и надземные цели на расстоянии более 300 км.
Напомним, в четверг, 4 апреля, в Одесской области успешно прошли испытания ракеты повышенной дальности "Ольха М".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Наука и техника
06.04.2019 06:09