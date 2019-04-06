ВСУ испытали ракетный комплекс "Нептун" в Одесской области (обновлено)

Его ракеты способным разворачиваться в полете на 180 градусов.

Фото: turchynov.com

Украинские военнослужащие провели испытания мобильный ракетный комплекс "Нептун" на полигоне в Одесской области.

Об этом сообщил в Фейсбуке президент Петр Порошенко.

Испытания, по его словам, прошли успешно. "Поздравляю всех с удачными испытаниями крылатой ракеты "Нептун", которая будет поставлена на вооружение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", - написал Порошенко.

Крылатая ракета выполнила уникальное по сложности полетное задание: пролетев более 100 км в направлении моря, сделала разворот на 180 градусов, и на обратном пути точно поразила цель, говорится на сайте СНБО.

Полет и маневрирование ракеты фиксировались техническими средствами наблюдения на береговой линии и острове Змеиный.

Боеприпасом для украинского "Нептуна" выступает крылатая ракета новейшая крылатая ракета Р-360, которая способна поражать надводные и надземные цели на расстоянии более 300 км.

Фото: turchynov.com

Фото: president.gov.ua

Фото: turchynov.com

Фото: turchynov.com

Напомним, в четверг, 4 апреля, в Одесской области успешно прошли испытания ракеты повышенной дальности "Ольха М".