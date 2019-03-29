Boston Dynamics представила робота-грузчика
Робот оснащен манипулятором с присосками, при помощи которых осуществляется захват и удержание коробок. Масса переносимого за один раз груза может доходить до 15 килограмм. Пока неизвестно, дойдет ли дело до серийного производства новинки, но выглядит она очень эффектно.
Похожий по концепции робот, под названием Handle, был представлен компанией два года назад. 45-килограммовый агрегат тогда мог преодолевать различные преграды, двигаться по заснеженной пересеченной местности и даже прыгать.
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