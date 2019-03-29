Японцы научились эффективно извлекать кобальт из выработанных аккумуляторов

По сообщению японских источников, компания Sumitomo Metal разработала эффективный техпроцесс для извлечения кобальта из выработанных аккумуляторов для электрокаров и не только. Технология позволит в будущем избежать или смягчить дефицит этого крайне редко встречающегося на Земле металла, без которого сегодня немыслимо изготовление аккумуляторных батарей.

Японцы научились эффективно извлекать кобальт из выработанных аккумуляторов

Опытная линия Sumitomo Metal Mining по извлечению кобальта из б/у аккумуляторов

Кобальт идёт на изготовление катодов литиево-ионных аккумуляторов, обеспечивая стабильность работы этих элементов. Компания Sumitomo Metal, например, получает содержащую кобальт руду из Юго-Восточной Азии. Переработкой руды с извлечением кобальта компания занимается в Японии, после чего поставляет чистый металл таким производителям аккумуляторов, как Panasonic и другие компании, которые поставляют батареи в США для автомобилей Tesla.

Порядка 60 % кобальта добывается в Демократической Республике Конго. Шахтами в Конго владеют американские и швейцарские компании, но их в последние годы активно перекупают китайцы. Так, в 2016 году китайская Molybdenum выкупила значительную часть акций в компании Tenke Fungurume у американской компании Freeport-McMoRan, которая владеет шахтами по добыче кобальта в Конго, а в 2017 году компания GEM из Шанхая купила шахты у швейцарской Glencore. Ограничение мест по добыче кобальта, уверены аналитики, приведёт к нехватке этого металла уже в 2022 году, поэтому добыча кобальта из вторсырья может отодвинуть этот прискорбный момент вперёд в будущее.

Для изучения возможностей нового техпроцесса по извлечению кобальта из отработанных батарей компания Sumitomo Metal начала развёртывание опытного завода в префектуре Эхиме на острове Сикоку. Предложенный техпроцесс позволяет быстро извлекать кобальт в достаточно чистом виде, чтобы его можно было сразу возвращать производителям аккумуляторов. Кстати, помимо кобальта в процессе переработки аккумуляторов будут также извлекаться медь и никель, что только добавит плюсов новой методике. Если опытное производство покажет свою эффективность, к промышленной переработке аккумуляторов для извлечения кобальта компания Sumitomo Metal приступит в 2021 году.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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