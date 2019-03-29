Японцы научились эффективно извлекать кобальт из выработанных аккумуляторов

По сообщению японских источников, компания Sumitomo Metal разработала эффективный техпроцесс для извлечения кобальта из выработанных аккумуляторов для электрокаров и не только. Технология позволит в будущем избежать или смягчить дефицит этого крайне редко встречающегося на Земле металла, без которого сегодня немыслимо изготовление аккумуляторных батарей.

Опытная линия Sumitomo Metal Mining по извлечению кобальта из б/у аккумуляторов

Кобальт идёт на изготовление катодов литиево-ионных аккумуляторов, обеспечивая стабильность работы этих элементов. Компания Sumitomo Metal, например, получает содержащую кобальт руду из Юго-Восточной Азии. Переработкой руды с извлечением кобальта компания занимается в Японии, после чего поставляет чистый металл таким производителям аккумуляторов, как Panasonic и другие компании, которые поставляют батареи в США для автомобилей Tesla.

Порядка 60 % кобальта добывается в Демократической Республике Конго. Шахтами в Конго владеют американские и швейцарские компании, но их в последние годы активно перекупают китайцы. Так, в 2016 году китайская Molybdenum выкупила значительную часть акций в компании Tenke Fungurume у американской компании Freeport-McMoRan, которая владеет шахтами по добыче кобальта в Конго, а в 2017 году компания GEM из Шанхая купила шахты у швейцарской Glencore. Ограничение мест по добыче кобальта, уверены аналитики, приведёт к нехватке этого металла уже в 2022 году, поэтому добыча кобальта из вторсырья может отодвинуть этот прискорбный момент вперёд в будущее.

Для изучения возможностей нового техпроцесса по извлечению кобальта из отработанных батарей компания Sumitomo Metal начала развёртывание опытного завода в префектуре Эхиме на острове Сикоку. Предложенный техпроцесс позволяет быстро извлекать кобальт в достаточно чистом виде, чтобы его можно было сразу возвращать производителям аккумуляторов. Кстати, помимо кобальта в процессе переработки аккумуляторов будут также извлекаться медь и никель, что только добавит плюсов новой методике. Если опытное производство покажет свою эффективность, к промышленной переработке аккумуляторов для извлечения кобальта компания Sumitomo Metal приступит в 2021 году.



