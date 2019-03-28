Железные облака и чудовищный жар: самая брутальная экзопланета

Невероятный зной, достигающий 880 °C. Огромные облака железной пыли, покрывающие планету сплошным грозовым ореолом. Безрадостный пейзаж, не правда ли? Это — HR 8799e, экзопланета, отстоящая от нас на 129 световых лет.

Благодаря применению методики оптической интерферометрии человечество теперь знает, как выглядит далекий мир. Очевидно, что белковая жизнь на нем невозможна, но это и не важно. Гораздо важнее для астрономов то, что новый метод позволяет весьма эффективно искать на просторах Вселенной планеты, которые могут оказаться обитаемыми.

Получить изображение экзопланеты напрямую — операция весьма непростая. Из 3926 экзопланет, существование которых было подтверждено учеными, лишь несколько попали непосредственно в объектив. А все потому, что в сравнении с обычной звездой, планета — это крохотный, тусклый шарик, который очень сложно разглядеть на фоне сияющей короны светила.

Очень большой телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории в Чили может делать такие снимки, но они получаются слишком расплывчатыми, чтобы быть пригодными для исследователей. А вот специальный прибор под общим именем GRAVITY дает в 10 раз более четкой картинку и может детально анализировать химический состав планеты. В нем использован комплекс инструментов для наложения сигналов (электромагнитных волн и радиоволн). Он объединяет возможности четырех восьмиметровых телескопов, образуя единую невероятно мощную систему — ее сила эквивалентна телескопом с диаметром порядка 100 метров!

Исходя из предыдущих наблюдений, масса HR 8799e превышает массу Юпитера примерно в 5?10 раз и вращается вокруг звезды на орбите в 14,5 астрономических единиц. Если сравнивать с Солнечной системой, то эта планета находилась бы примерно между орбитами Сатурна и Урана. Кроме того, ученые уверены, что это очень молодая планета, которой всего 30 миллионов лет. Для сравнения, нашей Земле сейчас около 4 500 000 000 лет. Экзопланета покрыта плотным слоем облаков с высоким содержанием железа и силикатов, в результате чего ее поверхность невероятно перегрета от парникового эффекта.

Однако планета оказалась с сюрпризом. Ученые из института Макса Планка говорят, что результаты анализа показали в ее атмосфере куда больше окиси углерода, нежели метана. Вероятнее всего все дело в сильных вертикальных ветрах, которые не позволяют окиси углерода взаимодействовать с водородом, образуя метан. Кислая среда и железо-силикатные облака создают колоссальную турбулентность — ужасную бурю, которая окружает планету сплошным покровом и даже светится изнутри.



