Tombot: реалистичный робощенок для поглаживаний
Робощенок носит название Tombot и, как говорят разработчики, предназначен прежде всего для эмоциональной поддержки пожилым людям. Tombot оснащен датчиками, которые позволяют определить, где и как его гладят. Отзывается на поглаживания роботизированный щенок, двигая головой и виляя хвостом. Кроме того, Tombot может тявкать, откликаясь на голосовые команды.
Подробнее о разработке можно узнать на странице проекта на краудфандинговой платформе Kickstarter. На данный момент проект собрал уже более 40 000 долларов (при заявленной цели в $20 000); до конца кампании осталось еще 11 дней. Как ожидается, поставки Tombot начнутся в августе 2020 года; цена составляет 299 долларов.
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