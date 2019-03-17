В созвездии Стрельца пробудился мощный магнитар

Магнитары — нейтронные звезды с экстремально сильным магнитным полем, индукция которого доходит, по расчетам астрофизиков, до 1011 Тл. Это немножко — примерно в квадриллион раз — превосходит индукцию магнитного поля Земли. Считается, что столь мощное поле формируется за счет токов, текущих в нейтронной звезде в начальный период ее сушествования. Его энергия тратится на излучение, преимущественно в рентгеновском диапазоне, и хватает ее ненадолго — на несколько десятков тысяч лет. По космическим меркам, это — мгновение.

Магнитар XTE J1810?197, находящийся в созвездии Стрельца, был обнаружен в 2004 году по всплеску в радиодиапазоне. Ученые предполагают, что эта звезда совсем недавно стала нейтронной и мы смогли услышать если не первый крик, то сопение младенца. Период обращения звезды составляет 5,54 секунды — для нейтронных звезд такая скорость, пожалуй, даже мала. От немногих — магнитаров по всему Млечному Пути известно чуть больше двух десятков — аналогов его отличает мощное излучение в радиодипазоне. Обычно способности этих светил исчерпываются рентгеновским излучением. Радиоимпульсы астрономы регистрировали да 2008 года, когда звезда неожиданно замолчала.

В ожидании радиореактивации XTE J1810?197, группа астрономов во главе с Линой Левин из Центра астрофизики в Университете Манчестера, наблюдала этот магнитар с 2009 года при помощи радиотелескопа Ловелла в Обсерватории Jodrell Bank (JBO). 8 декабря 2018 года ученые обнаружили яркий импульсный радиосигнал на частоте 1,52 ГГц от этого источника, что ознаменовало конец почти десятилетия его радиомолчания.

Согласно исследованию, форма импульса XTE J1810?197 значительно изменилась с момента его обнаружения в 2004 году. Однако изменения профиля, наблюдаемые в течение первых двух месяцев после реактивации, были менее существенными по сравнению с тем, что наблюдалось в последний раз, когда этот источник был активным.

Кроме того, астрономы идентифицировали 50-миллисекундные колебания, наблюдаемые в профиле импульса магнетара в течение примерно 10 дней после его повторного обнаружения. Эти колебания имеют характерную частоту 20 Гц и наблюдаются на разных несущих частотах и ?на разных телескопах одновременно. Авторы статьи предполагают, что такие колебания могут быть связаны с поверхностными волнами, инициируемыми в коре нейтронных звезд с широким спектром частот.

Причины, по которым звезда молчала десять лет, пока неясны.



