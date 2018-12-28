Станция New Horizons начинает сближение с объектом из пояса Койпера

Станция New Horizons начинает сближение с объектом из пояса Койпера

В ближайшие дни межпланетная станция New Horizons доберётся до очередной цели своей миссии — объекта 2014 MU69 из пояса Койпера. Об этом сообщил научный руководитель проекта Алан Стерн (Alan Stern?).

Напомним, что к названному космическому телу, получившему имя Ультима Туле (Ultima Thule), зонд New Horizons отправился в конце 2015 года после завершения основной программы, которая предполагала тщательное исследование Плутона и его спутника Харона.

Полёт к Ультима Туле занял приблизительно три года. И вот теперь аппарат готовится к встрече с этим объектом, размер которого оценивается в 30–45 км.

«Только что получен сигнал о том, что аппарат New Horizons успешно начал выполнение программы сближения [с Ультима Туле] в соответствии с сохранёнными ранее командами», — заявил Алан Стерн.

Станция New Horizons начинает сближение с объектом из пояса Койпера

Таким образом, по сути, началась кульминационная часть расширенной научной программы станции New Horizons. Встреча с объектом 2014 MU69 состоится уже 1 января нового года.

Нужно отметить, что Ультима Туле станет самым удалённым от Земли объектом, в окрестностях которого оказался исследовательский аппарат.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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