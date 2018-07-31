Космическая обсерватория TESS приступила к выполнению научных задач

Список известных экзопланет в скором времени может пополниться тысячами новых объектов: охоту на такие космические тела начал аппарат Transiting Exoplanet Survey Satellite, или TESS.

Обсерватория TESS была запущена в апреле этого года. В течение как минимум двух лет космический телескоп будет проводить наблюдения с целью более подробного изучения ранее открытых и обнаружения новых экзопланет на орбитах вокруг ярких звёзд.

Для поиска планет за пределами Солнечной системы применяется метод транзитов. Его суть заключается в оценке изменений излучения светила в результате прохождениями планеты перед диском звезды.

Аппарат наделён четырьмя телескопами с ПЗС-камерами с разрешением 16,8 млн пикселей каждая. Предполагается, что TESS откроет тысячи новых экзопланет, в том числе тела земного типа.

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщает, что первые научные данные поступят с борта TESS на Землю уже в августе. В дальнейшем свежая информация будет передаваться приблизительно каждые две недели.



