ВОЗ признала бекон канцерогеном
Всемирная организация здравоохранения официально пизналаа бекон представляющим такую же опасность для здоровья, как курение табака. ВОЗ объявила все виды подвергшегося обработке мяса «канцерогенами», и это плохо.
ВОЗ официально объявила переработанное мясо канцерогенным продуктом в октябре 2015 года. Решение было вынесено неким Международным агентством по исследованию рака (МАИР) на основании обзора 800 исследований, выполненных по всему миру, передает
Было объявлено, что обнаружены «достаточные свидетельства того, что потребление переработанного мяса приводит к раку толстой и прямой кишки».
Согласно отчёта МАИР: «Мясо состоит из многих компонентов, таких как железо гемоглобина. Также мясо может содержать химические соединения, образующиеся во время переработки или приготовления.
Например, канцерогены, образующиеся во время переработки мяса, включают нитрозосоединения и полициклические ароматические углеводороды.
Готовка сырого мяса или мясопродуктов также приводит к образованию гетероциклических ароматических аминов и других веществ, включая полициклические ароматические углеводороды, которые присутствуют в других пищевых продуктах, а также являются загрязнителями воздуха.
Некоторые из этих соединений известны как канцерогены или подозреваются в качестве таковых, но всё же пока нет полного понимания того, каким образом сырое или обработанное мясо повышает риск возникновения рака».
Это означает, что не только бекон, но и любое подвергшееся обработке мясо способно вызвать рак. ВОЗ приняла решение поставить бекон и другие мясопродукты в один ряд с известными канцерогенами, такими как асбест, мышьяк, табак и алкоголь. На самом деле, это решение основано на заблуждении — ссылке на авторитет организации.
Часто ВОЗ, Центр по контролю за заболеваниями, и другие правительственные организации способны вызвать бурную реакцию средств информации высказыванием, имеющим слабое основание. У ВОЗ нет намерения охранять здоровье людей, и было бы наивным считать такое намерение основой их деятельности.
Суть этой истории в том, что ВОЗ и другие организации по охране здоровья оправдывают своё существование, выдавая подобные предупреждения.
У ВОЗ есть верхний уровень, на котором они показывают общественности свои исследования и стараются оправдать своё существование лёгкими предупреждениями вроде этого. Но есть и более глубокий уровень их деятельности, проводимых исследований, создаваемых продуктов, и всего прочего.
Кроме того, нехорошо, когда правительственные организации начинают что-то «официально» признавать. Когда правительство «официально» признаёт вред табака, оно начинает выпускать законы, которые только наполняют карманы политиков новыми налогами, и создают мелкие неприятности людям, которые всё равно не бросят курить.
Правда же в том, что все и так знают, что бекон не является «здоровой» пищей. Это не овощ, и он пропитан жирами. Это не лучшая еда, и большинство здравомыслящих людей не съедают по фунту бекона за раз.
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Наука и техника
15.07.2018 21:55