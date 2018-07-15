ВОЗ признала бекон канцерогеном

Всемирная организация здравоохранения официально пизналаа бекон представляющим такую же опасность для здоровья, как курение табака. ВОЗ объявила все виды подвергшегося обработке мяса «канцерогенами», и это плохо.

ВОЗ официально объявила переработанное мясо канцерогенным продуктом в октябре 2015 года. Решение было вынесено неким Международным агентством по исследованию рака (МАИР) на основании обзора 800 исследований, выполненных по всему миру, передает Gearmix .

Было объявлено, что обнаружены «достаточные свидетельства того, что потребление переработанного мяса приводит к раку толстой и прямой кишки».

Согласно отчёта МАИР: «Мясо состоит из многих компонентов, таких как железо гемоглобина. Также мясо может содержать химические соединения, образующиеся во время переработки или приготовления.

Например, канцерогены, образующиеся во время переработки мяса, включают нитрозосоединения и полициклические ароматические углеводороды.

Готовка сырого мяса или мясопродуктов также приводит к образованию гетероциклических ароматических аминов и других веществ, включая полициклические ароматические углеводороды, которые присутствуют в других пищевых продуктах, а также являются загрязнителями воздуха.

Некоторые из этих соединений известны как канцерогены или подозреваются в качестве таковых, но всё же пока нет полного понимания того, каким образом сырое или обработанное мясо повышает риск возникновения рака».

Это означает, что не только бекон, но и любое подвергшееся обработке мясо способно вызвать рак. ВОЗ приняла решение поставить бекон и другие мясопродукты в один ряд с известными канцерогенами, такими как асбест, мышьяк, табак и алкоголь. На самом деле, это решение основано на заблуждении — ссылке на авторитет организации.

Часто ВОЗ, Центр по контролю за заболеваниями, и другие правительственные организации способны вызвать бурную реакцию средств информации высказыванием, имеющим слабое основание. У ВОЗ нет намерения охранять здоровье людей, и было бы наивным считать такое намерение основой их деятельности.

Суть этой истории в том, что ВОЗ и другие организации по охране здоровья оправдывают своё существование, выдавая подобные предупреждения.

У ВОЗ есть верхний уровень, на котором они показывают общественности свои исследования и стараются оправдать своё существование лёгкими предупреждениями вроде этого. Но есть и более глубокий уровень их деятельности, проводимых исследований, создаваемых продуктов, и всего прочего.

Кроме того, нехорошо, когда правительственные организации начинают что-то «официально» признавать. Когда правительство «официально» признаёт вред табака, оно начинает выпускать законы, которые только наполняют карманы политиков новыми налогами, и создают мелкие неприятности людям, которые всё равно не бросят курить.

Правда же в том, что все и так знают, что бекон не является «здоровой» пищей. Это не овощ, и он пропитан жирами. Это не лучшая еда, и большинство здравомыслящих людей не съедают по фунту бекона за раз.