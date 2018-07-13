Лекарство от старости прошло успешное испытание, - The Guardian

бессонница у стариков

Ученые объявили об успешном клиническом испытании новых лекарств против старения, которые защищают пожилых людей от опасных болезней, омолаживая иммунную систему.

В эксперименте приняли участие добровольцы в возрасте за 65 лет, получавших комбинированную терапию из двух компонентов против старения.

После курса приема экспериментального препарата на протяжении года они болели гораздо реже, чем участники контрольной группы, которые принимали плацебо, пишет The Guardian. Экспериментальное лекарство, известное как mTOR-ингибитор, также усилили реакцию организма на вакцину против гриппа. Тесты показали, что у тех, кто принимал препарат, даже через месяц в крови было на 20% больше антител против гриппа.

«Иммунитет – лишь одна из систем, которые улучшились», — сказала Джоан Манник, которая работала над тестированием лекарств в Институте биомедицинских исследований Новартис в Массачусетсе. Этот же препарат теперь собираются испытать для предотвращения других связанных со старением состояний, таких как нейродегенеративные заболевания. Его действие основано на блокировании каскада изменений в теле, толчок которым дает так называемая «механическая мишень рапамицына» или mTOR. Это одна из групп протеинов, которые участвуют в процессе старения. Предыдущие исследования на мышах показали, что mTOR-ингибиторы могут увеличивать жизненный цикл клеток, а также оживлять работу иммунной системы и органов в пожилом возрасте.

Источник: УНИАН


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