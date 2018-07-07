Бактериальные солнечные панели: облака им не страшны

Многие бактерии уже способны превращать солнечный свет в энергию с помощью фотосинтеза. Это процесс идет благодаря химическим веществам, производимым бактериями, хотя конкретная разновидность химикалий зависит от вида бактерии. Некоторые ученые уже пытались изолировать эти вещества и использовать их внутри солнечных батарей, но процесс изоляции оказался очень трудным и обычно сам фотосинтез в результате не получался.

Ученые из университета Британской Колумбии не стали трогать химические вещества, а вместо них взяли на вооружение сами бактерии. Исследователи вырастили большое количество бактерий E. coli, те начали производить фотосинтезирующие вещества, после чего их покрыли полупроводниковыми материалами для производства электричества.

Новый метод позволил чуть ли не вдвое увеличить количество получаемой энергии по сравнению с другими батареями, основанными на действии бактерий. Этого пока недостаточно, чтобы соревноваться с традиционными солнечными панелями, но у бактериальных есть и другие преимущества.

Такое устройство прекрасно работает и без прямых солнечных лучей, в низком освещении, то есть оно может вырабатывать электричество и в облачные дни. К тому же для такой системы не нужны дорогие материалы и сложный производственный процесс, то есть они будут экологически чище и дешевле.

Пока до массового производства бактериальным солнечным батареям еще далеко, но возможно когда-нибудь они будут питать электричеством наши дома даже в северных, пасмурных регионах.



