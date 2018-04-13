Истребители F-35 станут системой ПРО

f-35-lightning-ii

Американские истребители F-35 Lightning II к 2025 году смогут обнаруживать, отслеживать и, возможно, сбивать баллистические ракеты, фактически превратившись в летающие системы ПРО (противоракетной обороны).

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Breaking Defense.

С этой целью самолеты планируется оснастить соответствующими датчиками и новым оружием. «Я полагаю, что потребуется от шести до семи лет, чтобы разработать основы концепции и внедрить возможности, сенсоры или новую быструю ракету ПРО для F-35, интегрировать их и поставить на вооружение», — заявил сенаторам глава агентства ПРО Пентагона генерал-лейтенант Сэмюэл Гривз.

Издание отмечает, что о сроках включения истребителя в систему ПРО официальные лица заявляют впервые, хотя ранее такие планы уже озвучивались. Breaking Defense полагает, что отдельные F-35 Lightning II уже получили инфракрасные датчики, способные обнаруживать и отслеживать баллистические ракеты, однако управляемые ракеты класса «воздух-воздух» AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile), которыми вооружен истребитель, не рассчитаны на перехват баллистических целей.

«Наша задача — смотреть за пределы классической системы противоракетной обороны», — отметил Гривз.

Глава агентства полагает, что США необходимо усиление традиционных национальных систем перехвата баллистических ракет, к которым, в частности, относятся Patriot, THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и GBI (Ground-Based Interceptor). Необходимость этого объясняется возникновением новых угроз, прежде всего со стороны Северной Кореи.

F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой и выпуском которого с 2001 года занимается американская компания Lockheed Martin. Истребитель выпускается в трех вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Был открыт огромный вред от WI-FIБыл открыт огромный вред от WI-FI
Ученые доказали, что легендарный Солнечный камень викингов действительно работаетУченые доказали, что легендарный Солнечный камень викингов действительно работает
В африканской пустыне нашли руины загадочного храмаВ африканской пустыне нашли руины загадочного храма
Virgin Galactic успешно испытала пилотируемый космопланVirgin Galactic успешно испытала пилотируемый космоплан
Космический корабль VSS Unity впервые полетел со включенным двигателемКосмический корабль VSS Unity впервые полетел со включенным двигателем
Блок рекламы


Похожие новости
Украинец работает над системой мониторинга атмосферы, которую Falcon 9 доставит на МКСУкраинец работает над системой мониторинга атмосферы, которую Falcon 9 доставит на МКС
С новым роботом каменщики останутся без работыС новым роботом каменщики останутся без работы
Сотрудники НАСА работают над транспортной системой, которая будет успешно функционировать на ЛунеСотрудники НАСА работают над транспортной системой, которая будет успешно функционировать на Луне
Ученые заявили, что после космического полета на Меркурий станут понятны перспективы поиска внеземной жизниУченые заявили, что после космического полета на Меркурий станут понятны перспективы поиска внеземной жизни
Хирурги станут не нужны в 2053 году - ученыеХирурги станут не нужны в 2053 году - ученые
Инженеры оснастили дроны системой машинного зрения Инженеры оснастили дроны системой машинного зрения
Медоносные пчелы станут помощниками в изготовлении универсального лекарстваМедоносные пчелы станут помощниками в изготовлении универсального лекарства
F-35 выполнил недопустимую операциюF-35 выполнил недопустимую операцию
Роботы станут основной причиной глобальной безработицыРоботы станут основной причиной глобальной безработицы
Аккумуляторы в гаджетах перестанут греться и возгоратьсяАккумуляторы в гаджетах перестанут греться и возгораться
Последние новости
Подгружаем последние новости