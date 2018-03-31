В США стартовали испытания универсальной вакцины против рака

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Ученые из Стэнфорда начали клинические испытания универсальной вакцины от рака. Как сообщает SF Gate, использование этой вакцины позволило вылечить от разных видов рака 97% мышей, на которых испытания проводились до этого.

Вакцина активирует собственные иммунные клетки организма для атаки на раковые клетки.

«Использование иммунной системы для борьбы с раком – одна из новейших разработок в медицине. Люди должны понимать, что мы все еще находимся в самом начале этого пути и все еще стараемся сделать этот подход более безопасным и настолько хорошим, насколько это возможно», — заявил один из исследователей Рон Леви.

Ученые намерены провести две стадии испытаний, во время которых будут испытаны 35 образцов вакцины.

Источник: ZN.ua


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